В Заре открыт новый детсад на 175 мест Образование

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Новое трехэтажное здание филиала №2 детсада №130 «Росток» торжественно открыто в развивающемся микрорайоне Заря города Пензы в четверг, 24 августа.

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Участниками церемонии стали несколько десятков местных жителей, в том числе будущие воспитанники учреждения. Они прочли стихи, которые специально разучили к мероприятию.

Особую атмосферу на празднике, организованном по случаю открытия детсада, создали выпущенные в небо голуби, а затем — разноцветные шары.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что созданию дополнительных мест в образовательных организациях Пензенской области уделяется особое внимание.

«Все условия здесь, в этом садике, созданы», — подчеркнул он.

Глава региона поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву проработать вопрос о строительстве школы в Заре в 2018 году, а также продолжить работу по созданию комфортной среды в микрорайоне, в том числе за счет расширения дороги и обустройства велосипедной дорожки.

В подарок учреждению он преподнес снегоуборочную машину.

Также жителей микрорайона со знаменательным событием поздравили председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который подчеркнул, что детсад был возведен в сжатые сроки — всего за 10 месяцев.

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«Мы увидели, насколько практично, продумано и функционально все устроено в этом здании», — отметил мэр.

Вместе с главой города Валерием Савельевым он передал в дар детскому саду музыкальный центр и телевизор.

После этого директор компании «АлексСтрой», депутат гордумы Алексей Савичев вручил заведующей детсадом Надие Марченко символический ключ от здания.

Руководитель учреждения поблагодарила всех, кто помогает помогает развивать микрорайон.

«Заре — быть, Заре — жить, Заре — процветать», — подчеркнула она.

Затем для почетных гостей провели экскурсию по новому детскому саду.