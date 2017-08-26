Школы Пензы сменят подрядчика, отвечающего за обслуживание системы пожарной безопасности Образование

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Школам Пензы следует расторгнуть договорные отношения с компанией, занимающейся обслуживанием систем пожарной безопасности. Соответствующее поручение мэр Виктор Кувайцев дал директорам образовательных организаций в ходе совещания, состоявшегося утром в субботу, 26 августа.

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«Необходимо найти новую компанию, которая будет на должном уровне содержать систему пожарной безопасности ради благополучия наших детей», — призвал он.

Глава администрации Пензы потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты, которые были выявлены во время приемки учреждений к учебному году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все 67 школ Пензы прошли приемку. На данный момент устраняются предписания пожарных служб в части недостаточного уровня звукового оповещения в восьми учреждениях образования.

Так, в кадетской школе №46, где имелось 32 датчика пожарной сигнализации, были установлены дополнительные приборы управления речевым оповещение на всех трех этажах. В гимназии №53 и школе №11 систему оповещения заменили полностью. На первом этаже лицея современных технологий управления №2 установили более мощный прибор оповещения, на остальных — разместили дополнительные.