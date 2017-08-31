Пензенский губернатор рассчитывает, что школу в «Арбековской заставе» построят в 2019 году Образование

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев рассчитывает, что школа в развивающемся микрорайоне «Арбековская застава» города Пензы будет построена в 2019 году.

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«Возникает сегодня необходимость, чтобы там и детский сад был, и школа», — констатировал глава региона, отвечая на вопрос жительницы микрорайона Анны Колобочкиной, который был задан во время прямой линии в четверг, 31 августа.

Он пояснил, что даст поручение изучить данный вопрос на предмет целесообразности разработки новой проектно-сметной документации или повторного использования уже имеющегося проекта, который не обязательно должен быть пензенским.

«В 2019 году, я планирую, что школа будет у Вас построена», — резюмировал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», чуть более года назад, выступая на сессии Законодательного собрания Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев пояснил, что строительство школы в «Арбековской заставе» пока не планируется.

Вместе с тем в августе 2016 года начальник управления образования города Юрий Голодяев по итогам рассмотрения инициативы, опубликованной на портале «Открытая Пенза», уточнил, что возведение школы намечено на 2020 год.