В пензенском «Эко-квартале» возведут дом со встроенным детсадом Образование

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Многоквартирный дом со встроенным детским садом будет построен на территории «Эко-квартала» в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Там, действительно, много молодых пар, которые приобретают жилье, у которых есть дети. Это очень здорово. Насколько мне докладывали, там уже свыше 170 заявлений в детский сад. Конечно, родители хотят, чтобы места были в шаговой доступности, чтобы детские сады были рядом, хотя по городу у нас есть вакантные места», — сказал глава региона, отвечая на вопрос жительницы данного микрорайона Елены Перетрухиной, заданный во время прямой линии в четверг, 31 августа.

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Он отметил, что для решения проблемы найдено несколько вариантов.

«Два садика, которые находятся рядом — до конца года там будет создано две группы по 25 человек. Второе — есть проект многосекционного дома, который там будет строиться, со встроенным детским садом. Застройщик к реализации проекта приступает в ближайшее время», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что также рассматривается возможность строительства отдельно стоящего здания детсада.

«К 2020 году планируется создать 350 мест для детей. Микрорайон хороший. Рожайте детей, мы будем строить детские сады», — сказал он.