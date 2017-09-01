Виктор Кувайцев поздравил школьников Пензы с Днем знаний Образование

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил школьников Пензы с Днем знаний, который отмечается в пятницу, 1 сентября.

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«От души поздравляю вас с замечательным, трогательным и волнующим днем — Днем знаний! Сегодня снова оживают, наполняются детскими голосами, пестрят букетами цветов все образовательные учреждения города. Родители с трепетом провожают детей в новый учебный год, а педагоги радуются встрече со своими учениками», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что для первоклассников этот день является особенным, «символизирующим начало насыщенного, интересного и увлекательного школьного пути — самого главного пути в жизни ребенка».

«Ведь именно в школьные годы закладывается фундамент творческого, интеллектуального потенциала, мировоззрения. Именно 1 сентября открывает дорогу к знаниям, дает старт новым победам и достижениям», — добавил Виктор Кувайцев.

Он выразил уверенность, что предстоящий учебный год будет продуктивным, ярким и запоминающимся.

«Позвольте пожелать всем в этот день удачи и успехов во всех начинаниях, упорства, терпения и настойчивости в достижении поставленных целей. Здоровья, счастья, благополучия!» — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.