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Пензенский губернатор отметил важность коллективного обсуждения важных вопросов в школах

12:43 | 01.09.2017 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Условия для коллективного обсуждения важных вопросов необходимо создавать в школах Пензенской области. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор отметил важность коллективного обсуждения важных вопросов в школах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Понятно, что от парт мы не отойдем, но такие зоны, где могли бы дети вместе обсуждать какие-то проекты, темы, историю, важны. Поэтому нам надо такие зоны создавать», — отметил он во время посещения центра молодежного инновационного творчества «Рост» в корпусе №3 лицея современных технологий №2, где установлены овальные столы.

Глава региона добавил, что уже в действующих образовательных организациях также следует предусмотреть зоны, приспособленные для коллективной работы учащихся.

«А в новых школах в обязательном порядке [нужно] делать такие классы, где будут обсуждать проектную деятельность», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Иван Белозерцев вместе с другими почетными гостями принял участие в торжественном открытии нового корпуса лицея современных технологий №2, который построен на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе — там, где ранее располагалась школа №14.
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