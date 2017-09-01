В Пензе торжественно открыт новый корпус лицея №2 Образование

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Новый корпус лицея современных технологий №2, построенный на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе, торжественно открыт в День знаний, 1 сентября.

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Школьников, их родителей, а также педагогов с этим событием поздравили представители власти.

«Лицей имеет хорошую историю. Здесь работает прекрасный преподавательский состав, хорошие традиции заложены», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко пояснил, что ему вдвойне приятно присутствовать на открытии нового корпуса лицея №2, поскольку он построен на месте оконченной им школы №14.

«Те традиции, которые здесь заложены, будут жить, будут продолжены», — подчеркнул он.

По словам главы города Валерия Савельева, в учреждении созданы комфортные условия для учебы школьников и работы педагогов, а мэр Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что педагоги сумеют увлечь детей и воспитать их достойными гражданами.

«Я уверен, ребята, у вас есть целеустремленность, есть тяга к знаниям, но я хотел бы вам пожелать, чтобы вы научились самому главному — быть полезными обществу», — сказал глава администрации Пензы.

После этого Виктор Кувайцев и Валерий Савельев подарили школе интерактивные доски.

В ходе церемонии были вручены благодарственные письма строителям, которые возвели здание. Гендиректор ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин передал символический ключ от школы директору лицея №2 Валентине Щегловой.

Затем для учеников прозвучал первый звонок.

После этого линейка продолжилась уже без почетных гостей мероприятия, которые осмотрели помещения новой школы. В первую очередь директор лицея показала им класс труда для мальчиков, который оснащен современным оборудованием, в том числе станками с числовым программным управлением (ЧПУ).

Также гости осмотрели кабинеты для занятий по кулинарии и швейному делу для девочек, помещение центра молодежного инновационного творчества «Рост», который уже функционировал ранее на базе лицея, и столовую.