В городе «Спутник» открыта новая школа Образование

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Школа «Спутник» имени М.Ю. Лермонтова, рассчитанная на 1 тыс. 100 мест, открыта в селе Засечном Пензенской области в День знаний, 1 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Учащихся, их родителей и педагогов с началом учебного года поздравили представители власти.

«В школу микрорайона «Спутник» пришли 300 первоклашек. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети получали знания, занимались спортом, развивались творчески», — отметил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

По его словам, новая школа позволит разгрузить образовательные организации в Терновке — будет ликвидирована вторая смена в школах №20, №59 и №69.

После окончания торжественной линейки Иван Белозерцев и другие приглашенные гости осмотрели помещения современного учреждения.

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«Очень удобно, что вход в школу — по электронной карте ученика. Родители, установив приложение на мобильные телефоны, получают уведомления: во сколько ребенок пришел в школу, во сколько ушел, что и когда он ел в школьной столовой», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Здание новой школы в микрорайоне «Спутник» под Пензой включает в себя учебные аудитории, два спортивных и актовый залы, медкабинет и столовую.

На территории обустроены футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, волейбольная площадка, хоккейная коробка, а также стадион с беговыми дорожками.

Все помещения адаптированы для маломобильных групп населения.