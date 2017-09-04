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Иван Белозерцев предложил ввести шефство предприятий над школами для исключения поборов

12:35 | 04.09.2017 | Образование

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил ввести шефство предприятий над школами, чтобы исключить поборы с родителей в образовательных организациях.

Иван Белозерцев предложил ввести шефство предприятий над школами для исключения поборов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надо, чтобы у каждой школы были свои шефы. Такая возможность сегодня есть. У нас успешно работают многие промышленные предприятия, представители бизнеса, выпускники», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 4 сентября.

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Глава региона добавил, что в случае заключения подобных соглашений директора и заведующие школ будут обращаться за помощью не к родителям учащихся, а к руководителю предприятия-партнера или конкретному бизнесмену.

«Это будет понятно и законно», — сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в случае выявления фактов поборов виновные лица не смогут избежать наказания.

«Директора школ, какие бы у них заслуги ни были, будут строго наказываться вплоть до увольнения», — сказал губернатор.
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