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В районы Пензенской области передано 17 школьных автобусов

13:02 | 05.09.2017 | Образование

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Семнадцать новых школьных автобусов, приобретенных за счет бюджета Пензенской области, передано в 14 районов.

В районы Пензенской области передано 17 школьных автобусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественная церемония вручения ключей от них состоялась у стадиона «Первомайский» в Пензе во вторник, 5 сентября.

После непродолжительного общения с директорами школ и водителями к собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что вопросам сохранения жизни и здоровья детей необходимо уделять самое пристальное внимание.

«Автобусы […] будут уже через 2–3 дня после оформления перевозить детей», — пояснил он.

Губернатор выразил надежду на то, что водители будут неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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После того, как были вручены ключи, министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил журналистам, что всего в 2017 году планируется заменить 25 школьных автобусов.

«В Пензенской области 306 комфортабельных безопасных автобусов осуществляют подвоз более 7,5 тыс. детей до школ населенных пунктов, где их [школ] нет. […] В прошлом году 89 машин было заменено», — пояснил он.

Министр уточнил, что новые автобусы закупаются вместо тех, которые были выпущены более 10 лет назад.

«У нас все по плану. Каждый район получает в соответствии с тем, как эксплуатируются их машины», — заверил он.
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