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Для учащихся из поселка Ленинский лесхоз выделят школьные автобусы

09:47 | 09.09.2017 | Образование

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил выделить два школьных автобуса для поселка Ленинский лесхоз города Пензы по просьбе местной жительницы Марины Заревновой, обратившейся к главе региона в ходе приема граждан в минувшую пятницу, 8 сентября.

Для учащихся из поселка Ленинский лесхоз выделят школьные автобусы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы посещаем учебные заведения на Западной поляне — три школы и два детских сада. У нас в микрорайоне 24 школьника, 13 дошкольников и 10 детей в возрасте до трех лет, которые скоро тоже пойдут в садик. Общественным транспортом возить их крайне неудобно. Маршрутные такси с утра забиты пассажирами, детям приходится ездить стоя», — пояснила женщина.

В свою очередь Иван Белозерцев пояснил, что парк школьных автобусов в регионе обновляется постоянно, поэтому вполне возможно организовать нужный маршрут.

Также губернатор поручил составить оптимальный график движения общественного транспорта в соответствии с пассажиропотоком, сообщает пресс-служба областного правительства.
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