Семен Резник удостоен почетной грамоты президента России Образование

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Декан института экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Семен Резник удостоен почетной грамоты президента Российской Федерации.

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Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно тексту документа, Семен Резник удостоен награды за заслуги в развитии науки и образования, а также в подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

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Резник Семен Давыдович родился 21 декабря 1941 года.

В 1964 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт.

С 1967 по 1970 годы обучался в аспирантуре Центрального научно-исследовательского и проектного института сельского строительства Минсельстроя СССР, работал старшим научным сотрудником этого института.

С 1973 по 1977 годы возглавлял отдел трудовых ресурсов Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института труда в строительстве Госстроя СССР.

В 1977 году возглавил кафедру экономики, организации и управления производством в Пензенском инженерно-строительном институте.

В 1994 году избран деканом факультета «Менеджмент в строительстве».

С 1997 года работает директором института экономики и менеджмента ПГУАС.