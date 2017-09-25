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В Пензе 14 октября стартует новый сезон программы «1000-list-nick»

17:05 | 25.09.2017 | Образование

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Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Стартовое мероприятие нового сезона межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick» пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области в субботу, 14 октября.

В Пензе 14 октября стартует новый сезон программы «1000-list-nick»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие представители 65 школ Пензенской области.

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В частности, на мероприятие приедут участники программы, которые в дальнейшем станут организаторами внутришкольных мероприятий «1000-list-nick», а также учителя-координаторы пензенской «Лиги новых школ».

Как сообщается на сайте «1000-list-nick», целью мероприятия является популяризация программы, а также знакомство участников с ключевыми мероприятиями, запланированными в новом сезоне.
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