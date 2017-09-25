В Пензе 14 октября стартует новый сезон программы «1000-list-nick» Образование

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Стартовое мероприятие нового сезона межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick» пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области в субботу, 14 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие представители 65 школ Пензенской области.

Читайте также

В Пензе участники «TeenГрада» создали гуманоидного робота

В частности, на мероприятие приедут участники программы, которые в дальнейшем станут организаторами внутришкольных мероприятий «1000-list-nick», а также учителя-координаторы пензенской «Лиги новых школ».

Как сообщается на сайте «1000-list-nick», целью мероприятия является популяризация программы, а также знакомство участников с ключевыми мероприятиями, запланированными в новом сезоне.