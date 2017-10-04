«Урок министра» дает детям возможность задать чиновникам волнующие вопросы — Трошин Образование

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Акция «Урок министра», которая прошла в Пензенской области 4 октября в третий раз, дает возможность учащимся узнать еще одну точку зрения на интересующие вопросы — в дополнение к позиции родителей, педагогов и сверстников. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин.

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«Я не увидел в глазах усталости. Я увидел некую заинтересованность, почувствовал некую обратную связь. Цель этого урока достигнута — […] я сумел вызвать у них интерес и хотя бы семь вопросов от общей массы получить от ребят. Это, наверное, самое главное — получить обратную связь», — сказал собеседник агентства, делясь впечатлениями от занятия в девятом классе школы №27 города Пензы, в ходе которого он побеседовал с учениками о самоопределении в жизни.

По словам министра, подобные уроки помогают знакомить детей с реальным положением дел в жизни региона и мотивировать их на важные поступки.

«У нас сломалась какая-то перегородка, стерлась определенная грань, которая позволяет должностному лицу прийти к детям и сказать: «Я не министр, я обычный человек, но с позиции своей должности я могу вам рассказать о нюансах, о которых вам никто не расскажет», — пояснил Евгений Трошин.

Он отметил, что получить экспертное мнение важно, в частности, учащимся старших классов, перед которыми стоит проблема выбора будущей профессии.

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«Многие вещи они получают либо от родителей, либо от сверстников, либо от своих близких. […] Родитель хочет, чтобы было так, а у ребенка есть внутреннее противоречие, он себя там [в определенной сфере деятельности] не видит», — сказал глава Минтруда Пензенской области.

Евгений Трошин добавил, что в этой ситуации общение с чиновником способно помочь подростку обосновать свою позицию с помощью новых доводов.

«[Они могут] получить аргументированную поддержку извне — они же могут сослаться, что у них урок проводил министр или должностное лицо. Тем самым, может, родители поймут, что ребенок уже имеет свое мнение, определенный взгляд, почему бы его не развивать», — сказал он.