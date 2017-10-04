Пензенские министры на один урок стали учителями Образование

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Восемь министров провели занятия в пензенской школе №27 в преддверии Дня учителя в среду, 4 октября.

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Глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский начал свой урок физкультуры во втором классе с вопроса о том, в каких секциях занимаются ученики, любят ли они занятия спортом и для чего, по их мнению, они нужны. Также он поделился своими соображениями на этот счет.

«Вы в основном на своих занятиях сидите за партами. […] Урок физкультуры нужен для того, чтобы после напряженных занятий […] у вас был некий отдых, расслабление, чтобы вы могли физически активно заниматься», — пояснил он.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова беседовала с четвероклассниками на тему «Культурная провинция».

«Мы вспомним с вами о самых интересных событиях и местах, о тех людях, с которыми связана история нашей Пензенской области, о нашей гордости. Хочу вам сказать, что Пенза в истории России занимает не самое последнее место», — отметила она в начале занятия.

Глава ведомства поинтересовалась у детей, какими поэтами больше всего могут гордиться жители Пензенской области. В первую очередь школьники назвали имена Александра Пушкина и Льва Толстого и только после этого вспомнили о Михаиле Лермонтове.

По мнению Татьяны Курдовой, это связано с тем, что класс еще не побывал в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», иначе учащиеся лучше бы знали факты из жизни великого поэта.

Урок в форме игры для учащихся третьего класса на тему «Здоровый образ жизни» провел министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков. Ему помогала заместитель главного врача регионального центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Для детей организовали небольшую зарядку, после чего состоялась викторина. Учащимся предстояло ответить на вопросы о здоровом образе жизни. За правильные ответы школьники получали небольшие призы.

Министр образования региона Александр Воронков провел часть урока обществознания для учеников седьмого класса, на котором школьники разбирали права и обязанности человека.

Первую половину занятия министр сидел за последней партой с учеником, а учитель истории Анастасия Смагина давала семиклассникам задания, которые им необходимо было выполнить в парах. Александр Воронков активно помогал своему соседу по парте.

После этого он пообщался со школьниками на предмет необходимости соблюдения закона.

«Если мы с вами сразу запомним то, что соблюдение закона — это главная обязанность любого человека, начиная с рождения, […] мы будем понимать, что есть у нас основная обязанность. Если мы соблюдаем закон, мы уважаем права и свободы других людей», — сказал он.

Глава пензенского Минлесхоза Александр Москвин пообщался с восьмиклассниками об экологии. Он поинтересовался, какое образование планируют получить школьники, и рассказал им о работе правительства Пензенской области.

«У тех, кто хочет добиться каких-то результатов, [...] все получится. Главное — желание, трудолюбие и усидчивость», — подчеркнул он.

Также глава Минлесхоза напомнил детям о правилах поведения в лесу. Кроме того, Александр Москвин поинтересовался, планирует ли кто-то получить профессию эколога или лесника. Не увидев желающих, он решил рассказать о том, чем занимаются лесники.

«Лесник — это не просто профессия, это зов души», — отметил он.

Глава регионального Минпрома Михаил Торгашин рассказал ученикам о крупных предприятиях Пензенской области. Школьники в свою очередь интересовались, как поддерживается промышленность, и что именно изменилось в отрасли с назначением Михаила Торгашина на должность министра.

Отвечая на первый вопрос, он рассказал о вновь образованном в Пензенской области фонде развития промышленности, а также о поддержке швей.

«Создана была комфортная система взаимоотношения между властью и работодателями. […] Мы вернули ранее забытый конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». […] Это было сделано, чтобы вернуть интерес и показать, что рабочие профессии важны, нужны и за ними будущее», — сказал Михаил Торгашин, отвечая на второй вопрос.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева донесла до 11-классников информацию о том, на какие цели расходуются средства регионального бюджета, рассказав подробно о каждом направлении, а глава регионального Минтруда Евгений Трошин пообщался со школьниками о самоопределении в жизни.

Он призвал школьников обдумывать каждый поступок, прежде чем его совершить.

«Не надо пробовать то, что «сносит» голову — от этого очень тяжело избавиться, практически обратной дороги нет. Нужно удивлять людей тем, что вы лучше всего делаете», — сказал министр.

Евгений Трошин также напомнил о необходимости уважать и ценить родителей и учителей.

«Я сам сын, я стал это только в 40 лет понимать. Я благодарю Бога за то, что живы мои родители. […] [Учителя] — это единственные люди, которые отдают вам все то, что они копили годами ради того, чтобы увидеть кого-то на доске почета, […] на заседании Госсовета», — сказал он.

В завершение урока школьники подарили министру подарок в виде цветка, сделанного своими руками.

«Такие подарки — у меня их очень много от ребятишек, которые [живут] в приютах — дорогого стоят. Они самые искренние и самые честные», — подчеркнул он.

Акция «Урок министра» состоялась в Пензенской области в третий раз.

По словам министра образования региона Александра Воронкова, для ее проведения в 2017 году школа №27 была выбрана неслучайно.

«Эта школа стала победителем отбора 2016 года как «Лучшая школа Пензенской области» на грант губернатора. Было выделено 500 тыс. рублей, которые школа освоила тем, что дала повышение квалификации педагогам», — пояснил он.