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Александр Воронков назвал акцию «Урок министра» данью уважения учительскому труду

14:26 | 04.10.2017 | Образование

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков назвал акцию «Урок министра», прошедшую на базе школы №27 в среду, 4 октября, данью уважения учительскому труду.

Александр Воронков назвал акцию «Урок министра» данью уважения учительскому труду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каждый министр помнит своего первого учителя и тех учителей, которые позволили ему сформировать компетенции для столь ответственной работы. Каждый министр откликается [на предложение об участии в акции] с удовольствием», — сказал он журналистам.

По словам Александра Воронкова, данное мероприятие играет важную роль для всех его участников.

«Каждый министр еще раз отвлекается от тех очень важных проблем, которые он решает по своей отрасли, и обращает внимание на образование — смотрит материальную базу школ, какие вопросы и проблемы есть у детей, у педагогов в школе», — отметил он, добавив, что затем определенные вопросы могут быть оперативнее решены на уровне регионального правительства.

Министр напомнил, что в Пензенской области представители власти регулярно проводят уроки или классные часы, например, 1 сентября они, как правило, посещают учреждения, которые окончили.

«К 5 октября [ко Дню учителя] мы выбираем одну школу, чтобы подчеркнуть значимость учительской профессии для каждого из нас», — резюмировал Александр Воронков.
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