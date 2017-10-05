Валерий Лидин поздравил пензенских педагогов с Днем учителя Образование

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Валерий Лидин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается в четверг, 5 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Учитель — одна из самых необходимых профессий на земле. С учебой у каждого из нас связаны самые светлые воспоминания детства и юности», — отметил спикер регионального парламента.

Он отметил, что люди всегда с теплотой и благодарностью вспоминают своих учителей и наставников, оставивших след в их жизни.

«Низкий поклон всем представителям этой благородной профессии. Здоровья вам, благополучия, веры в завтрашний день и благодарных учеников», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.