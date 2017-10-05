Работа губернского лицея Пензы будет включена в банк лучших региональных практик Образование

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Работа губернского лицея Пензы будет представлена в банке лучших практик реализации региональных программ,в частности планов мероприятий и дорожных карт, размещенный на сайте «Юный талант РФ».

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Портал создан в рамках реализации контракта, заключенного между министерством образования и науки РФ и национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

«В лицее выстроена система конкурсов и олимпиад, позволяющая расширять и углублять знания по профильным предметам, выявлять одаренных детей и помогать им», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Высшей школы экономики.

В университете пояснили, что учащимся 5–6 классов предлагаются занятия в математическом кружке.

В пресс-службе добавили, что ежегодно лицей проводит губернскую естественно-математическую олимпиаду «Весенниада» для учащихся 6–9 классов.

«Учащиеся могут, не покидая своего места жительства, соревноваться в масштабе области и тем самым готовиться к участию во всероссийских олимпиадах школьников», — отметили в ВШЭ.

В пресс-службе пояснили, что открытая олимпиада губернского лицея предоставляет учащимся 6–11 классов Пензенской области возможность соревноваться в сфере естественно-математических наук.

«В рамках «Концепции развития математического образования в РФ» и регионального проекта «Школа Архимеда» проходит дистанционная олимпиада по математике для обучающихся общеобразовательных школ 5–8 классов, по физике — для 7–8 классов», — добавили в ВШЭ.

Сайт « Юный талант РФ » создан с целью реализации задач организационно-аналитического и методического сопровождения комплекса мер по реализации «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов».

В банк лучших практик реализации региональных программ (планов мероприятий, дорожных карт) в настоящий момент включено 15 мероприятий из 13 регионов России.