В Заречном в осенние каникулы состоятся сборы для одаренных детей Образование

Заречный, 10 октября 2017. PenzaNews. Сборы для одаренных детей под девизом «Мы – будущее России» будут организованы на базе лицея №230 в Заречном Пензенской области с 30 октября по 3 ноября.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, участие в них примут 125 учеников.

Программа занятий будет зависеть от возраста школьников.

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Так, учащихся 5–7 классов ждет погружение в науку по трем предметам, которые они предварительно выберут сами. Дети будут зарабатывать баллы, по сумме которых в завершение сборов будут определены сильнейшие участники.

Для представителей 8–11 классов будут организованы занятия физико-математической направленности. В качестве преподавателей выступят специалисты из Москвы, Долгопрудного, а также зареченского бизнес-инкубатора «Импульс».

Кроме того, программой сборов предусмотрены соревнования и экскурсии на производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко, в центр детского технического творчества и ЦМИТ.