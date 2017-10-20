В Пензенской области названы лучшие организации детского отдыха Образование

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Итоги смотра-конкурса в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков подведены в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в нем приняли участие более 100 городских и районных администраций, а также организаций отдыха детей и их оздоровления, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха.

Мэрия Пензы, а также администрации Башмаковского и Бессоновского районов признаны лучшими в соответствующей номинации. Второе место заняли администрации Нижнеломовского и Каменского районов, третье — Земетчинского и Сердобского.

«Строитель» Пензы признан лучшим среди загородных лагерей, зарегистрированных на территории городского округа. Вторым стал лагерь «Звездочка» Заречного, третьим — «Юность» Пензы.

Среди загородных лагерей, зарегистрированных на территории муниципального района, победила «Солнечная поляна» Сердобска, второе место заняла «Березка» Каменского района, третье — «Стреличка» Земетчинского района и «Ласточка» Кузнецкого района.

«Лидер» Бессоновского района стал первым среди палаточных лагерей. Второе место у станции юных туристов, третье — у лагеря школы №226 Заречного.

Среди пришкольных лагерей в городских округах первое место занял «Дом» при центре детского творчества Нижнеломовского района, второе — «Золотая семечка» школы №58 Пензы, третье — «Планета детства» при лицее №2 Сердобска и «Солнышко» при школе №20 Пензы.

Лагеря «Планета детства» при школе села Чунаки и «Страна мальчишек и девчонок» при школе поселка Евлашево стали лучшими среди аналогичных. Второе место в данной номинации у лагеря «Солнышко» при школе села Воскресеновка, «Лучики» при школе села Сюзюм и «Солнышко» при школе села Пригородное. Третье место жюри присудило лагерю «Радуга» при школе села Радищево, лагерь при школе села Богородское и «Дети солнца» при центре детского творчества Мокшана.

В номинации «Детские лагеря труда и отдыха» победила «Радуга» в селе Поселки, второе место заняла «Траектория» Заречного и «Спутник» села Салтыково, третье — «Ровесник» села Блохино и «Арчада».

Среди программ содержания деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, а также профильных смен победили «Моих садов блистательная быль» лагеря при школе №220 Заречного и авторская социально-педагогическая программа оздоровления загородного детского оздоровительного лагеря «Строитель». Второе место у программы «Ступени в профессию» лагеря труда и отдыха «Траектория», третье — у программы лагеря «Росток»при школе села Сосновка и программа отдыха и оздоровления детей «Радуга» лагеря «Непоседы» при школе села Николо-Барнуки.

Награждение победителей состоится в доме молодежи Пензы в предстоящую среду, 25 октября.