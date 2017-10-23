Почти 85% пензенских второклассников показали хорошее и отличное знание русского языка Образование

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Почти 85% учащихся вторых классов школ Пензенской области получили оценки «хорошо» и «отлично» по результатам всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку.

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Из 12,5 тыс. учащихся, принявших участие в контрольном срезе, более 35% справились на «хорошо» и почти 50% на «отлично».

Если в 2016 году участие в написании ВПР приняли около 20% пензенских второклассников — более 2,5 тыс. школьников, то в 2017 были задействованы все учащиеся вторых классов региона.

Результаты проверки будут использованы для формирования программ развития образования на уровне школ и муниципалитетов, для совершенствования методики преподавания русского языка в конкретных учебных учреждениях и для организации индивидуальной работы по устранению имеющихся пробелов в знаниях, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году по итогам всероссийской проверочной работы на «хорошо» и «отлично» контрольные написали 87,3%.