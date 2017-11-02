Отделение Банка России в Пензе и министерство образования договорились о сотрудничестве Образование

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель управляющего отделением Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Ирина Карманова и исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Лилия Чащина подписали соглашение о сотрудничестве ведомств в сфере повышения финансовой грамотности в минувшую среду, 1 ноября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования, основной целью соглашения является формирование у подрастающего поколения базовых знаний и навыков управления личными финансами, а также способности принимать грамотные финансовые решения.

«Кроме того, в списке задач — популяризация образовательных программ в области финансовой грамотности в педагогическом сообществе», — добавили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что реализация проекта начнется в 2018 году.