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Мэр Пензы оценил ход строительства школы на Шуисте

11:24 | 12.11.2017 | Образование

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Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично оценил темпы строительства школы, где завершены бетонирование перекрытия первого блока модульного здания и монтаж наружной теплотрассы, ведется устройство сетей водоснабжение и водоотведения.

Мэр Пензы оценил ход строительства школы на Шуисте

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выезда на место в воскресенье, 12 ноября, он убедился, что на стройку дополнительно были привлечены 20 рабочих.

«При выполнении строительно-монтажных работ должны соблюдаться все необходимые нормы и требования. Мы должны обеспечить нашим детям лучшие условия для учебного процесса и занятий спортом», — нацелил Виктор Кувайцев строителей.

Он также поручил завершить мероприятия по снабжению объекта наружными сетями и завести их на территорию строительной площадки, сообщает пресс-служба мэрии.

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По проекту, общая площадь здания школы на Шуисте превысит 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

Кроме учебных кабинетов, специальных помещений для начальной школы и мастерских для учеников среднего и старшего звеньев, будет предусмотрено два спортивных зала и один актовый, а также столовая с пищеблоком и обеденной зоной на 250 мест.

На территории предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2018 года.
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