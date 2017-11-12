Мэр Пензы оценил ход строительства школы на Шуисте Образование

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично оценил темпы строительства школы, где завершены бетонирование перекрытия первого блока модульного здания и монтаж наружной теплотрассы, ведется устройство сетей водоснабжение и водоотведения.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выезда на место в воскресенье, 12 ноября, он убедился, что на стройку дополнительно были привлечены 20 рабочих.

«При выполнении строительно-монтажных работ должны соблюдаться все необходимые нормы и требования. Мы должны обеспечить нашим детям лучшие условия для учебного процесса и занятий спортом», — нацелил Виктор Кувайцев строителей.

Он также поручил завершить мероприятия по снабжению объекта наружными сетями и завести их на территорию строительной площадки, сообщает пресс-служба мэрии.

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По проекту, общая площадь здания школы на Шуисте превысит 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

Кроме учебных кабинетов, специальных помещений для начальной школы и мастерских для учеников среднего и старшего звеньев, будет предусмотрено два спортивных зала и один актовый, а также столовая с пищеблоком и обеденной зоной на 250 мест.

На территории предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2018 года.