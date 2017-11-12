Маргарита Ежова из Пензы признана одним из лучших воспитателей России Образование Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Инструктор по физической культуре детского сада №57 города Пензы Маргарита Ежова признана одним из 10 лучших воспитателей страны по итогам всероссийского конкурса, итоги которого подведены в Рязани. Фото: кадр видеотрансляции церемонии закрытия конкурса «Воспитатель года России» Как лауреат конкурса «Воспитатель года России» она удостоена именного сертификата от издательского дома «Русское слово» на приобретение методической литературы. Победителем состязания среди педагогов дошкольных учреждений стала Дарья Курасова из Орловской области. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в число 10 лауреатов также вошли Татьяна Кемпель из Челябинской области, Анастасия Овсянкина из Псковской, Ирина Бурлакова из Рязанской, Оксана Биглова из Московской, Зоряна Гребеник из Ставропольского края, Марина Солодова из Краснодарского, Екатерина Богородская из Ямало-Ненецкого автономного округа и Светлана Соседкина из Ростовской области. Нашли ошибку в тексте?

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