Сайт никольской школы отмечен в числе лучших по итогам международного конкурса Образование

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Интернет-ресурс школы №4 города Никольска Пензенской области вошел в число победителей международного открытого конкурса «Лучший образовательный сайт», организатором которого выступил центр педагогических инноваций «Технологии будущего».

Фото: School4-nik.ucoz.ru

Сайт учреждения отмечен в номинации «Лучшее тематическое наполнение».

По результатам конкурса заместитель директора школы №4 Светлана Кухова как администратор информационного ресурса удостоена диплома.

Международный открытый конкурс «Лучший образовательный сайт» стартовал 1 сентября 2017 года.

К участию в нем допускались интернет-порталы государственных, негосударственных и муниципальных образовательных или культурно-просветительских учреждений, расположенных на территории России и стран СНГ.

Победители были определены в номинациях: «Лучшее тематическое наполнение», «Лучший дружественный сайт», «Лучший дизайн», «Лучший usability», «Лучший адаптивный и мобильный сайт» и «Лучший актуальный контент».