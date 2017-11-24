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В Пензе разработают рекомендации для работы со школьниками с ОВЗ

16:44 | 24.11.2017 | Образование

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. «Инклюзивный маршрут школы», представляющий собой комплекс обязательных действий и инструментов при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья для психологов и педагогов, будет разработан в Пензе.

В Пензе разработают рекомендации для работы со школьниками с ОВЗ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Методическое пособие решено создать по итогам единого методического дня для педагогов-психологов и учителей школ региона.

Его разработкой в декабре займутся специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензе.

Также они создадут «Регламент деятельности школьного психолога».

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Всего в методическом мероприятии приняли участие около 150 педагогов. В течение дня они изучали теоретические аспекты процесса инклюзивного образования, новые технологии и методики работы с детьми с ОВЗ.

На площадках для участников были проведены открытые мероприятия практической направленности по коррекции нарушений у детей с особыми потребностями, показаны специальные формы внеурочной деятельности и мастер-классы по формированию мотивации у педагогов для работы с данной категорией учеников, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
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