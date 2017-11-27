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В Чемодановке планируется построить школу

15:12 | 27.11.2017 | Образование

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Строительство школы на 450 мест планируется в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Чемодановке планируется построить школу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Необходимо планировать начало строительства школы в селе Чемодановка. Земля определена, проект выбран», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Министр добавил, что в августе–сентябре 2018 года будет начато строительство школы на 1 тыс. 100 мест в «Эко-квартале» Пензы, которое будет финансироваться за счет средств федерального бюджета по линии министерства образования.

«По линии министерства строительства — это микрорайон №6 Арбеково. Школа на 800 мест планируется, но пока Минстрой не утвердил», — уточнил Александр Воронков.
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