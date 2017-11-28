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Белозерцев предложил учитывать качество питания в школах при оценке работы чиновников

11:32 | 28.11.2017 | Образование

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Результаты внезапных проверок качества школьного питания в Пензенской области необходимо учитывать при оценке работы чиновников на местах. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Белозерцев предложил учитывать качество питания в школах при оценке работы чиновников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц. Привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация», — поручил он ответственным лицам.

Глава региона добавил, что результатом проверок должна стать объективная картина ситуации в образовательных организациях.

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«Проведите анализ по каждому району, по каждой школе, а результаты мониторинга включайте в оценку деятельности глав муниципальных образований», — распорядился он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, охват горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций составляет 96,6%. Средняя стоимость школьного питания по региону — 57 рубля 40 копеек.

Около 18 тыс. школьников, в том числе из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, получают меры соцподдержки в виде полного или частичного освобождения от платы.
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