Белозерцев предложил учитывать качество питания в школах при оценке работы чиновников Образование Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Результаты внезапных проверок качества школьного питания в Пензенской области необходимо учитывать при оценке работы чиновников на местах. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц. Привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация», — поручил он ответственным лицам. Глава региона добавил, что результатом проверок должна стать объективная картина ситуации в образовательных организациях. Читайте также

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при организации питания в пензенских школах «Проведите анализ по каждому району, по каждой школе, а результаты мониторинга включайте в оценку деятельности глав муниципальных образований», — распорядился он. Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, охват горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций составляет 96,6%. Средняя стоимость школьного питания по региону — 57 рубля 40 копеек. Около 18 тыс. школьников, в том числе из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, получают меры соцподдержки в виде полного или частичного освобождения от платы. Нашли ошибку в тексте?

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