Мэр Пензы поздравил директора лицея №2 с юбилеем Образование

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил директора лицея современных технологий управления №2 Валентину Щеглову с прошедшим юбилеем в среду, 29 ноября.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр поблагодарил ее за значительный вклад в развитие системы образования города, вручил памятный подарок и букет.

«Валентина Чеславовна, от всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых свершений, стабильности и дальнейших успехов во благо города Пензы. Пусть в Вашем учебном заведении будет больше благодарных и талантливых учеников», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Щеглова Валентина Чеславовна родилась в селе Пальма КАССР 27 ноября 1957 года.

В 1980 году окончила естественно-географический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

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В 1980 году поступила на работу в среднюю школу №49 города Пензы учителем химии.

С 1982 по 1987 годы — организатор внеклассной и внешкольной работы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №12.

В 1987 году была назначена директором школы №27.

В 1999 году в связи с открытием на базе средней школы №2 лицея современных технологий управления №2 была переведена на должность директора. В 2011 году была проведена реорганизация учреждения путем присоединения к нему школ №24 и №14.

Заслуженный учитель РФ.