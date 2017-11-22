EN
21:01:04 Среда, 22 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Администрацию Земетчинского района возглавил 60-летний директор школы

17:18 | 22.11.2017 | Политика

Печать

Земетчино, 22 ноября 2017. PenzaNews. 60-летний директор пензенской школы №58, кандидат исторических наук Юрий Щеглов, который с 31 октября 2017 года исполнял обязанности главы администрации Земетчинского района, утвержден в данной должности.

Администрацию Земетчинского района возглавил 60-летний директор школы

Фото: Rzemet.pnzreg.ru

На вакантный пост также претендовал главный специалист по вопросам безопасности, делам ГО и ЧС Сергей Юняшин.

Итоги конкурса на замещение должности главы администрации подведены на очередной сессии собрания представителей четвертого созыва в среду, 22 ноября.

Читайте также

Руководивший 18 лет лопатинской администрацией Алтынбаев назначен на новый срок

Как сообщается на сайте районной администрации, депутаты приняли решение о назначении Юрия Щеглова единогласно. Он приступит к работе в предстоящий четверг, 23 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность главы администрации Земетчинского района стала вакантной после истечения срока контракта Вячеслава Градова.

С 3 по 30 октября 2017 года обязанности главы исполнял руководитель аппарата администрации района Александр Логинов, с 31 октября — Юрий Щеглов.

22 ноября депутаты собрания представителей утвердили его в должности главы администрации Земетчинского района.
Актуальное
Читайте также
Дан старт IX межрегиональной ярмарке «Мир книг на Пензенской земле» Под Пензой чиновница осуждена за фиктивные протоколы в сфере благоустройства
«Пензаэнерго» выявило незаконное электропотребление на сумму более 9 млн. рублей Ушел из жизни подполковник милиции в отставке Александр Бодров
В Пензе обнародованы фото супругов, которые могут быть причастны к похищению ребенка Мэр не видит заметных сдвигов в реконструкции пензенского стадиона к ЧМ-2018
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама