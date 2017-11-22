Администрацию Земетчинского района возглавил 60-летний директор школы Политика

Земетчино, 22 ноября 2017. PenzaNews. 60-летний директор пензенской школы №58, кандидат исторических наук Юрий Щеглов, который с 31 октября 2017 года исполнял обязанности главы администрации Земетчинского района, утвержден в данной должности.

Фото: Rzemet.pnzreg.ru

На вакантный пост также претендовал главный специалист по вопросам безопасности, делам ГО и ЧС Сергей Юняшин.

Итоги конкурса на замещение должности главы администрации подведены на очередной сессии собрания представителей четвертого созыва в среду, 22 ноября.

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Как сообщается на сайте районной администрации, депутаты приняли решение о назначении Юрия Щеглова единогласно. Он приступит к работе в предстоящий четверг, 23 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность главы администрации Земетчинского района стала вакантной после истечения срока контракта Вячеслава Градова.

С 3 по 30 октября 2017 года обязанности главы исполнял руководитель аппарата администрации района Александр Логинов, с 31 октября — Юрий Щеглов.

22 ноября депутаты собрания представителей утвердили его в должности главы администрации Земетчинского района.