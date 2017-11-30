В Пензе подведут итоги пилотного проекта по переводу питания в детсаду на аутсорсинг Образование

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Компания, занимающаяся организацией питания в детском саду №150 «Алые паруса» в Пензе, озвучит итоги двухмесячной работы в предстоящий понедельник, 4 ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления образования Федор Клемин.

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«Детский сад №150 является автономным образовательным учреждением, и мы, так сказать, в порядке эксперимента с 1 октября привлекли стороннюю организацию, которая организует питание. С какой целью? Для того чтобы сэкономить бюджетные средства в силу того, что организатор берет непосредственно поваров в свой штат. Денежные средства высвобождаются и остаются в бюджете города», — пояснил он в ходе 39-й очередной сессии Пензенской городской думы в четверг, 30 ноября.

По словам Федора Клемина, за время работы сторонней компании — октябрь и ноябрь — жалоб на качество питания ни от родителей, ни от представителей детсада не поступало.

«Мы увидели даже улучшение качества питания», — подчеркнул он.

Федор Клемин сообщил, что в 2018 году будет рассмотрен вопрос о переводе питания в некоторых детсадах на аутсорсинг.

«Мы выезжали в командировки, в частности, в Волгоград, в Уфу, смотрели организацию питания образовательных учреждений этих регионов. […] В Уфе сэкономлено порядка 200 млн. рублей. […] У них три организации, которые вышли со своими предложениями на этот рынок», — отметил он.