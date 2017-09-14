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Переход питания в детсаду «Алый парус» в Пензе на аутсорсинг отложен на месяц

18:10 | 14.09.2017 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Питание в центре развития ребенка – детском саду №150 «Алый парус» в Пензе будет переведено на аутсорсинг с 1 октября. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Переход питания в детсаду «Алый парус» в Пензе на аутсорсинг отложен на месяц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Изучая пример других регионов, по наблюдениям которых это привело к улучшению качества питания, мы решили, что при получении положительной динамики будем распространять данную систему на другие учреждения», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии Пензенской городской думы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам, состоявшегося в четверг, 14 сентября.

Юрий Голодяев подчеркнул, если эта система даст отрицательные результаты, питание воспитанников детсадов и школьников будет организовано как и в настоящее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планировалось, что питание в центре развития ребенка – детском саду №150 «Алый парус» будет переведено на аутсорсинг с 1 сентября.
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