В Пензе депутат призвал оценить последствия перехода детсадов и школ на аутсорсинг питания Образование

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы Михаил Шленчик, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил обсудить с директорами школ и детских садов планы по переводу учреждений на аутсорсинг питания, чтобы оценить все последствия такого решения.

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«Я бы не стал все переводить на аутсорсинг. […] Я бы, может, собрал комиссию, пригласил руководителей детских садов, школ, чтобы каждый высказал свое мнение. […] Вы поймите: если там отравят, то отравят сразу все школы», — отметил он в ходе 39-й очередной сессии гордумы в четверг, 30 ноября.

Народный избранник высказал мнение, что управление образования Пензы «не там ищет деньги».

«Здесь нужно избирательно подойти, аккуратно. Ведь основная задача — хорошо накормить. А здесь основная задача как будто просто заработать», — сказал он.

Отчасти Михаила Шленчика поддержал депутат Юрий Зиновьев, который также представляет фракцию «Единая Россия».

Вместе с тем он обратил внимание на экономию денежных средств при выборе в пользу аутсорсинга.

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«Давайте экономическую составляющую посмотрим. У нас раньше были медицинские работники, когда они проверяли и пищу, и здоровьем ребятишек занимались в наших детсадах и школах. Сейчас этого нет — оптимизация, сокращение», — отметил депутат.

Дмитрий Зиновьев предложил на сэкономленные средства нанять специалиста, который будет контролировать качество продуктов питания и готовых блюд.

По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы для проработки данного вопроса.