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Директор пензенского лицея №2 удостоена благодарности гордумы

16:05 | 30.11.2017 | Образование

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев вручил директору лицея современных технологий управления №2 Валентине Щегловой благодарность гордумы в ходе 39-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 30 ноября.

Директор пензенского лицея №2 удостоена благодарности гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что три дня назад она отметила юбилей.

«За свой многолетний труд, опыт работы и высокий профессионализм Валентина Чеславовна [Щеглова] удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», а в 2009 году стала победителем областного конкурса «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения», — напомнил Валерий Савельев.

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Глава города добавил, что под руководством Валентины Щегловой лицей №2 занял одно из ведущих мест среди образовательных организаций Пензы.

«Благодаря высокой отдаче всего высокопрофессионального педагогического коллектива учащиеся не один год становятся победителями городских и областных олимпиад, выпускники получают широкие возможности для поступления в вузы», — добавил он.

Валерий Савельев пожелал Валентине Щегловой и ее близким здоровья, счастья и благополучия.

«Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество на благо жителей нашего города», — отметил он.
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