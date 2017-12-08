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Педагог из Москвы назвала пензенскую систему образования одной из самых открытых

09:02 | 08.12.2017 | Образование

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Директор московского лицея №1564 имени Героя Советского Союза Афанасия Белобородова Татьяна Смирнова назвала систему образования Пензенской области одной из самых открытых.

Педагог из Москвы назвала пензенскую систему образования одной из самых открытых

Фото: Penza-gorod.ru

«Перед поездкой мы уже были наслышаны о том, что система образования у вас одна из самых открытых. А на месте убедились в этом. Мы увидели дух взаимодействия, кооперации и творчества между педагогическими коллективами и школами. Нас поразили проекты, которые не только инициируются городской администрацией, но и успешно реализуются за счет поддержки муниципалитета», — пояснила она в ходе встречи с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым, которая состоялась в рамках рабочей поездки московской делегации.

Татьяна Смирнова отметила, что в Москве, в отличие от Пензы, нет центров молодежного инновационного творчества, соединенных со школами.

«Совершенно уникальны и ваши реабилитационные центры для учащихся, призванные помогать населению в плане здоровьесбережения. Об этом опыте мы обязательно расскажем в нашем городе», — добавила педагог.

Мэр уточнил, что поддержка образования является одной из приоритетных задач муниципалитета.

«Мы видим, что такой подход приносит достойные плоды. Дети показывают хорошие результаты как на ЕГЭ, так и на творческих конкурсах. Мы стремимся делать все, чтобы образование в Пензе было качественным. С большим интересом приобретаем опыт у других городов, делимся своим. Взаимодействуя, двигаемся к лучшему», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
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