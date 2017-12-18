Программу «Яндекс.Лицея» планируется внедрять в школах Пензенской области Образование

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Реализацию образовательного проекта «Яндекс.Лицей», который внедряется в Пензе с 2016 года, планируется вывести в регионе на новый уровень. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По договоренности с министерством образования [региона], управлением образования Пензы на данном этапе мы «пойдем» в районы. Программа «Яндекс.Лицей» будет внедряться в рамках наших стандартных образовательных программ в средних школах», — сказал он на встрече с представителями отрасли связи и информационных технологий, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 18 декабря.

Андрей Кулинцев отметил, что по итогам предыдущего учебного года один из слушателей получил очень высокую оценку от менторов и даже персональный приз от генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа.

Он добавил также, что проект «Яндекс.Лицей» помогает решить глобальную задачу, стоящую перед регионом, по формированию целой среды для воспитания будущих IT-специалистов, начиная со школы и заканчивая вузом.