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Пензенский проект отмечен по итогам международного конкурса «Green Campus/ Green City»

13:51 | 02.01.2018 | Образование

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Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. Проект «Автоматическая система управления спектральным составом света для теплицы ботанического сада Пензенского государственного университета» стал лучшим по итогам международного конкурса «Green Campus/ Green City», который проводился под патронажем посольства Германии в России совместно с Университетом прикладных наук Фленсбурга.

Пензенский проект отмечен по итогам международного конкурса «Green Campus/ Green City»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, в рамках конкурса посольство выделило грант в размере 5 тыс. евро для приобретения оборудования, необходимого для реализации проекта-победителя, покупки билетов для троих студентов и двоих сопровождающих в рамках прохождения недельной стажировки на базе немецкого вуза.

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«С 21 по 26 января Никита Аравин, Юрий Батусов и Илья Скиба пройдут стажировку в Университете прикладных наук Фленсбурга, представят свои проекты немецким экспертам, познакомятся с опытом реализации научных проектов в университете», — сказали в пензенском госуниверситете.

В вузе добавили, что руководители студенческой группы — доценты Сергей Голобоков и Татьяна Разуваева — обсудят с коллегами дальнейшие перспективы совместного сотрудничества и подготовку VI конгресса «Фленсбург — Пенза», который в 2018 году состоится в Германии.
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