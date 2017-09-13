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Фленсбург и Пенза показывают успешный пример германо-российского сотрудничества — дипломат

15:03 | 13.09.2017 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Взаимодействие Фленсбурга и Пензы, которое развивается на протяжении последних 10 лет, служит примером успешного германо-российского сотрудничества на муниципальном уровне. Такое мнение высказала советник департамента экономики и науки посольства ФРГ в России Эллен фон Цитцевитц (Ellen von Zitzevitz) на открытии V конгресса «Фленсбург — Пенза» в Пензенском государственном университете в среду, 13 сентября.

Фленсбург и Пенза показывают успешный пример германо-российского сотрудничества — дипломат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я уже смогла ознакомиться с программой. Действительно, много различных докладов, интересных тем. Мне бы хотелось, чтобы это было не только обсуждение, но и возможность поставить новые цели и задачи, ориентированные на будущее», — сказала дипломат.

Она напомнила, что 29 июня был дан старт Году муниципального партнерства между Германией и Россией.

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«Двусторонние отношения поддерживаются не только за счет переговоров на высшем уровне, но прежде всего благодаря диалогу между простыми людьми, […] представителями различных сфер и областей», — отметила советник посольства.

Эллен фон Цитцевитц также обратила внимание на сотрудничество двух стран в экономической сфере.

«В настоящее время больше 5 тыс. предприятий [ФРГ] задействовано на российском рынке. Германия продолжает оставаться одним из основных партнеров для России», — подчеркнула она.

По словам дипломата, также важную роль играет сотрудничество в сферах науки, водных ресурсов, полярных исследований и экологии.

«Этот конгресс — отличный пример для продолжения такого сотрудничества», — сказала Эллен фон Цитцевитц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ожидается, что в рамках конгресса «Фленсбург — Пенза» Эллен фон Цитцевитц прочтет лекцию на английском языке на тему «Актуальные вопросы защиты окружающей среды и политики энергосбережения в Германии».

Выступление будет сопровождаться переводом. Оно начнется в зале заседаний корпуса №1 ПГУ в предстоящий четверг, 14 сентября, в 10.00.
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