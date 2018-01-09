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В Пензенской области за год отремонтируют не менее 30 школ и одну построят

16:54 | 09.01.2018 | Образование

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Не менее 30 школ планируется отремонтировать в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области за год отремонтируют не менее 30 школ и одну построят. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На эти цели сейчас уже в консолидированном бюджете предусмотрено 200 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 9 января.

Александр Воронков добавил, что из них 160 млн. рублей заложено в бюджет области, а еще 40 млн. рублей предусмотрели 30 муниципалитетов.

По его словам, число школ, которые удастся отремонтировать в текущем году, может увеличиться благодаря экономии средств за счет конкурсных процедур по выбору подрядчиков.

Говоря о строительстве новых школ, министр уточнил, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию лишь одну — в микрорайоне Шуист города Пензы.
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