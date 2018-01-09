В Пензе выяснят, насколько высшее образование соответствует потребностям региона Образование

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову проанализировать ситуацию в сфере высшего образования с целью определения специальностей, от которых необходимо отказаться из-за их невостребованности на региональном рынке труда.

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«Проанализируйте ситуацию по подготовке кадров за последние 2–3 года», — потребовал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве во вторник, 9 января.

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Иван Белозерцев напомнил, что ранее подобная работа была проведена в сфере среднего профессионального образования: в итоге в регионе отказались от выделения бюджетных средств на обучение специалистов, которые «не влияют на развитие экономики».

«Проваливаться» ни под кого нельзя», — сказал губернатор, призвав Олега Ягова не допустить ситуации, при которой ректоры «продавят» те направления, где уже наблюдается переизбыток выпускников.

По словам Ивана Белозерцева, первоочередное значение имеют интересы области и бизнеса.

В связи с этим он предложил уделить особое внимание подготовке в вузах инженеров и IT-специалистов.