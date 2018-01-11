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В Пензе стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

10:28 | 11.01.2018 | Образование

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Пензе утром в четверг, 11 января.

В Пензе стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первым испытанием для 14 учащихся 8–9 классов стала проверка знаний французского языка. Сначала их предстоит продемонстрировать в письменном виде, а 12 января — в устной форме, когда будут проверяться навыки говорения.

13 января состоится олимпиада по праву, в которой примут участие 36 школьников.

Победители и призеры получат премию президента РФ, 100 баллов по профильному предмету и преимущества при поступлении в вуз.

В 2017 году по итогам всероссийской олимпиады высокие результаты показали 10 пензенских школьников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
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