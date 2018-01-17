Вопрос о безопасности детей в школах подняли в Пензе после поножовщины в Перми Образование

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Обеспечение безопасности детей в школах стало главной темой семинара-совещания, прошедшего под председательством вице-мэра Владимира Попкова в администрации Пензы.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, участие в нем приняли представители власти и образовательных организаций города.

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с реализацией требований антитеррористической защищенности школ.

В частности, акцент был сделан на необходимости исключения бесконтрольного пребывания посторонних лиц на территории учреждений и ужесточения пропускного режима с целью предотвращения попыток проноса запрещенных предметов — взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов и других.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности на избирательных участках в школах в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», безопасность пребывания детей в российских школах оказалась в центре пристального внимания общественности и власти после инцидента, произошедшего в Перми 15 января.

По предварительным данным, в одной из школ Мотовилихинского района города между двумя школьниками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить находившиеся там же педагоги и учащиеся. В результате педагог и несколько детей получили ножевые ранения.

По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина оно передано в производство главного следственного управления СКР.