В Пензе стартовал региональный чемпионат профмастерства WorldSkills Russia Образование Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Состязания в рамках регионального чемпионата профессионального мастерства, который организован по стандартам WorldSkills Russia, стартовали в Пензе. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Накануне они проводились на семи площадках. Во вторник, 23 января, начнут функционировать еще девять. Соревнования объединили свыше 430 человек — участников и представителей экспертного сообщества. Чемпионат проводится по 16 компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочное производство», «Ресторанный сервис», «Кирпичная кладка», «IT-технологии», «Дошкольное воспитание», «Физкультура и спорт», «Лабораторный медицинский анализ», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», «Преподавание в младших классах», «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и «Управление железнодорожным транспортом», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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