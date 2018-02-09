В Пензенской области определены школы, подлежащие капремонту в 2018 году Образование

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. 30 школ Пензенской области примут участие в программе капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

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Согласно представленным сведениям, это пензенская гимназия №1, гимназия №216 «Дидакт» в Заречном, гимназия №1 в Кузнецке, а также сельские школы.

На эти цели будет направлено 200 млн. рублей.

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При этом доля софинансирования работ из средств регионального бюджета увеличена до 80% — на эти цели заложено 160 млн. рублей.

Реализация программы капремонта школ началась в Пензенской области в 2017 году.

Она охватила 38 учреждений: 30 объектов было капитального отремонтировано по условиям программы, еще восемь — за счет сложившейся экономии при проведении торгов.

Софинансирование работ осуществлялось на следующих условиях: 70% средств выделяла область, 30% — муниципалитет. Общая сумма затрат превысила 200 млн. рублей.