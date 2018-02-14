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В Пензенской области готовят проекты повышения квалификации учителей-предметников

14:28 | 14.02.2018 | Образование

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Перспективы реализации проектов повышения квалификации школьных педагогов по аналогии с зарубежной стажировкой сельских учителей английского языка обсуждаются в Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области готовят проекты повышения квалификации учителей-предметников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проблема с учителями иностранного языка в селе, в области серьезная — 600 км до Москвы, интенсивное развитие туристического бизнеса «вытягивает» учителей со знанием иностранного языка из школ катастрофически. Проект, когда мы 60 учителей интенсивно обучали в течение месяца с приглашением носителей иностранного языка, [...] дало результат: 12 лучших [...] отправились в Великобританию, и там еще в течение трех недель изучали современную методику преподавания», — напомнил он в ходе конференции «Всероссийское педагогическое собрание как действенный институт гражданского общества» в Пензенском казачьем институте технологий в среду, 14 февраля.

По словам министра, подобные проекты позволят уйти от ситуации, когда «мы учим язык и не знаем его».

«Мы также сейчас продумываем программы и по другим преподавателям-предметникам. У нас есть учебные центры в стране, […] где можно погружаться в экспериментальную работу, чтобы учитель овладевал такими методиками, которые нельзя почерпнуть даже в общении между собой», — сказал Александр Воронков.
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