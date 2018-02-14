Всероссийское педсобрание помогает решать проблемы в сфере образования — Белорыбкин Образование

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Всероссийское педагогическое собрание является организацией, которая помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере образования и найти возможные пути их решения. Такое мнение высказал председатель пензенского регионального отделения ВПС, директор института непрерывного образования Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин.

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«В рамках Всероссийского педагогического собрания собираются люди, которым не все равно, что происходит в образовании», — отметил он в ходе конференции «ВПС как действенный институт гражданского общества» в Пензенском казачьем институте технологий в среду, 14 февраля.

В качестве примера Геннадий Белорыбкин привел решение о доведении зарплат педагогов до среднего уровня по региону, которое было озвучено на VI съезд ВПС.

«К сегодняшнему дню сделано на пензенской земле очень много. Первое, что я бы отметил, у нас есть контакт с органами управления образованием, правительством Пензенской области, [...] мы очень тесно взаимодействуем с профсоюзом. Когда мы обозначаем какие-то проблемы, они не остаются на бумаге», — сказал глава реготделения организации.

Вместе с тем, по его словам, педагогам бывает непросто расставить приоритеты.

«Проблем такое количество, что не знаешь, с какого края подойти», — отметил Геннадий Белорыбкин.

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Всероссийское педагогическое собрание создано в ноябре 2006 года.

За годы существования ВПС стало самой массовой общественной организацией в сфере образования, объединив в своих рядах более 370 тыс. учителей и директоров школ, преподавателей и ректоров вузов, представители родительской общественности и работодателей.

В структуре организации действует 82 региональных, а также свыше 1 тыс. 700 муниципальных отделений.

Среди основных задач ВПС — развитие государственно-общественных форм управления образованием, повышение статуса учителя, а также организация педагогического сопровождения самореализации детей и молодежи.