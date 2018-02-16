В Пензе более 40 учителей английского языка получили знак «English Quality» Образование Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Отличительные знаки «English Quality» вручены педагогам, участвующим в проекте «Оказание образовательных услуг, направленных на повышение профессионального уровня и проведение зарубежной учебной практики учителей иностранного языка общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пензенской области». Фото: Minobr.pnzreg.ru Церемония состоялась в рамках педагогической мастерской в Институте регионального развития в минувший четверг, 15 февраля. Учителя школы №2 имени Р.М. Сазонова города Белинского Надежда Пронякова и школы №2 имени А.Г. Малышкина поселка Мокшан Татьяна Ванюшонкова провели мастер-класс с презентацией урока в технологии командного обучения. Живой интерес вызвала презентация, посвященная стажировке 12 учителей в Великобритании в 2017 году. С 22 марта по 1 апреля будут проведены мероприятия по английскому языку с участием детей и их родителей, запланированы шесть зональных семинаров для учителей иностранных языков в формате педагогической мастерской, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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