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К концу недели тираж культурного дневника поступит в Пензенскую область

10:07 | 19.02.2018 | Образование

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. 119 тыс. экземпляров культурного дневника школьника поступит в Пензенскую область к концу текущей недели. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

К концу недели тираж культурного дневника поступит в Пензенскую область

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Останется выбрать единый день, когда, в 10.00, допустим, их вручат [учащимся]», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 19 февраля.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев предложил продумать тематические уроки, которые можно было бы приурочить к вручению культурных дневников.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», культурный дневник школьника предназначен для фиксации информации об экскурсиях, посещении объектов культурного наследия и других значимых событиях. Предполагается, что он будет заполняться каждым учащимся индивидуально.

Весной 2017 года министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею о тиражировании положительного опыта Пензенской области по внедрению культурного дневника школьника.
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