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119 тыс. культурных дневников обошлись Пензенской области почти в 10 млн. рублей

10:30 | 26.02.2018 | Образование

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Более 9 млн. 875 тыс. рублей потрачено из средств бюджета Пензенской области на изготовление 119 тыс. 350 экземпляров культурного дневника школьника. Об этом свидетельствуют данные официального портала госзакупок.

119 тыс. культурных дневников обошлись Пензенской области почти в 10 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий контракт министерство образования Пензенской области заключило с ООО «Дрофа», которое выступило в роли единственного поставщика.

Товар должен быть поставлен по адресу: Пенза, улица Маркина, 2, до предстоящей среды, 28 февраля.

Согласно спецификации, культурный дневник школьника содержит 76 страниц. Он изготовлен в полноцветном варианте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», культурный дневник школьника предназначен для фиксации информации об экскурсиях, посещении объектов культурного наследия и других значимых событиях.

Предполагается, что он будет заполняться каждым учащимся индивидуально.

27 января 2018 года заместитель председателя облправительства Олег Ягов представил его первый экземпляр. По его словам, изначально планировалось вручить дневник учащимся 5–8 классов, однако впоследствии было решено охватить всех детей со 2 по 10 классы.
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