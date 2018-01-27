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Олег Ягов представил культурный дневник школьника Пензенской области

10:22 | 27.01.2018 | Образование

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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Заместитель председателя облправительства, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Ягов представил культурный дневник школьника Пензенской области.

Олег Ягов представил культурный дневник школьника Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Даже еще не остыл, везу из типографии», — отметил он в ходе заседания реготделения РВИО, состоявшегося в пензенском государственном краеведческом музее в минувшую пятницу, 26 января.

Олег Ягов напомнил, что пензенская разработка была признана лучшим культурным дневником России.

«Издательство «Дрофа» начинает печатать. […] Мы планировали [охватить] 5–8 классы, но по поручению губернатора [Ивана Белозерцева] изыскали средства, и со 2 по 10 классы все дети получат в подарок этот дневник», — сообщил зампред регионального правительства, уточнив, что участниками проекта станут 120 тыс. учащихся.

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«Вот наша страничка — проекты пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Согласитесь — лучшей рекламы не надо», — отметил он.

Культурный дневник школьника заполняется каждым учащимся индивидуально. В него вносится информация об экскурсиях, посещении объектов культурного наследия и других значимых событиях.

Весной 2017 года министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею о тиражировании положительного опыта Пензенской области по внедрению культурного дневника школьника.
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